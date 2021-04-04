Боротьба триває, – Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо людей, яких можна назвати ТОП-10 української контрабанди. Президент наголосив, що через контрабанду Україна щороку втрачає 300 мільярдів гривень.
Джерело:Офіс Президента
Спеціальні економічні та інші санкції діятимуть упродовж 3 років.
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Боротьба з контрабандою буде продовжена, це перша десятка, але точно не остання,
– наголосив Зеленський.
Хто потрапив під санкції
- Іван Бокало (зареєстрований у Львові);
- Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області);
- Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області);
- Олександр Єрімічук (Чернівці);
- Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області);
- Вадим Альперін (Одеса);
- Олександр Чудаков (Одеса);
- Віктор Шерман (Одеса);
- Олександр Кравченко (Одеса);
- Володимир Дідух (Львів).
Окрім того, після засідання РНБО 2 квітня від роботи відсторонили понад 100 працівників митниці.
У яких областях відсторонили митників
- в Одеській області – 22 людей;
- у Закарпатській області – 23 людей;
- у Київській області – 8 людей;
- у Волинській області – 23 людей;
- у Галицькій області – 46 людей;
- у Буковинській області – 3 людей.
Зеленський розповів про санкції проти контрабандистів: дивіться відео