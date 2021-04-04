Боротьба триває, – Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів

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Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо людей, яких можна назвати ТОП-10 української контрабанди. Президент наголосив, що через контрабанду Україна щороку втрачає 300 мільярдів гривень.

Джерело:

Офіс Президента

Спеціальні економічні та інші санкції діятимуть упродовж 3 років.

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Боротьба з контрабандою буде продовжена, це перша десятка, але точно не остання,
– наголосив Зеленський.

Хто потрапив під санкції

  • Іван Бокало (зареєстрований у Львові);
  • Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області);
  • Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області);
  • Олександр Єрімічук (Чернівці);
  • Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області);
  • Вадим Альперін (Одеса);
  • Олександр Чудаков (Одеса);
  • Віктор Шерман (Одеса);
  • Олександр Кравченко (Одеса);
  • Володимир Дідух (Львів).

Окрім того, після засідання РНБО 2 квітня від роботи відсторонили понад 100 працівників митниці.

У яких областях відсторонили митників

  • в Одеській області – 22 людей;
  • у Закарпатській області – 23 людей;
  • у Київській області – 8 людей;
  • у Волинській області – 23 людей;
  • у Галицькій області – 46 людей;
  • у Буковинській області – 3 людей.

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