Фірташ та Фукс – на 3 роки під санціями РНБО: Зеленський підписав указ

Олігархи Дмитро Фірташ та Павло Фукс відтепер офіційно під санкціями РНБО. Відповідний указ 24 червня видав президент Володимир Зеленський.

Документ набирає чинності з дня його опублікування. Мовиться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня.

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Які обмеження ввели проти олігархів

блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;

обмеження торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

заборона видачі дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення та інші.

Чому Фірташ та Фукс потрапили під санкції

Як раніше пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, Фірташ потрапив "під удар" через участь у титановому бізнесі. Мовиться, зокрема, про постачання сировини на військові підприємства Росії. Водночас причиною санкцій проти Фукса стала його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Хто ще у санкційному списку

Загалом обмежувальні заходи запровадили проти 537 людей. У списку є російські бізнесмени і чиновники, наближені до Путіна: брати Ротенберг з низкою родичів, Олег Дерипаска та очільник "Газпрому" Олексій Міллер. Водночас під санкціями тепер і 540 російських компаній. Серед них – авіаперевізники, які літають в окупований Крим та інші підприємства, які співпрацюють з окупантами.