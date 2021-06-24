Фірташ та Фукс – на 3 роки під санціями РНБО: Зеленський підписав указ
Джерело:ОП
Олігархи Дмитро Фірташ та Павло Фукс відтепер офіційно під санкціями РНБО. Відповідний указ 24 червня видав президент Володимир Зеленський.
Документ набирає чинності з дня його опублікування. Мовиться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня.
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Які обмеження ввели проти олігархів
- блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;
- обмеження торговельних операцій;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
- заборона видачі дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення та інші.
Чому Фірташ та Фукс потрапили під санкції
Як раніше пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, Фірташ потрапив "під удар" через участь у титановому бізнесі. Мовиться, зокрема, про постачання сировини на військові підприємства Росії. Водночас причиною санкцій проти Фукса стала його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
Хто ще у санкційному списку
Загалом обмежувальні заходи запровадили проти 537 людей. У списку є російські бізнесмени і чиновники, наближені до Путіна: брати Ротенберг з низкою родичів, Олег Дерипаска та очільник "Газпрому" Олексій Міллер. Водночас під санкціями тепер і 540 російських компаній. Серед них – авіаперевізники, які літають в окупований Крим та інші підприємства, які співпрацюють з окупантами.