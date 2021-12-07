Зеленський ввів у дію санкції проти причетних до виборів в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав 3 укази про введення санкцій проти тих, хто був причетним до організації виборів в окупованому Криму. До переліку таких осіб ввійшла низка колаборантів.

Санкції проти організаторів виборів в окупованому Криму ввели на 10 років. До переліку внесли понад сотню людей.

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Хто опинився в переліку

Причетних до організації виборів до Держдуми Росії на території окупованого Криму внесли до переліку підсанкційних осіб. Загалом до нього внесли 157 осіб. Серед них члени так званих "дільничих виборчих комісій" та "ТВК" й кандидати до Держдуми, які є громадянами україни. Окремо президентським указом видідили Костянтина Бахарєєва, який на російських виборах балотувався від путінської партії "Єдина Росія" в окупованому півострові.

Проти всіх них передбачені санкційні обмеження, зокрема:

блокування активів на території України;

обмеження торговельних операцій або повне припинення;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації;

позбавлення державних нагород;

припинення видачі ліцензій на вивезення або ввезення валюти в Україну та на інвестиції в іноземні держави;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

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