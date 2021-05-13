Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО

Читать новость на русском

Володимир Зеленський 13 травня увів до складу Ради національної безпеки і оборони Германа Галущенка. Наразі політик обіймає посаду міністра енергетики України.

Джерело:

Офіс Президента

Указ президента набув чинності з дня опублікування. Сам Галущенко своє призначення наразі не прокоментував.

Актуально У РНБО нарахували 13 українських олігархів: ймовірний список

Склад РНБО

Головою РНБО станом на 2021 рік є президент Володимир Зеленський. Секретарем – Олексій Данілов.

Окрім того, до РНБО входять: очільник МВС Арсен Аваков, глава СБУ Іван Баканов, генпрокурорка Ірина Венедіктова, глава ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Дмитро Кулеба та інші українські політики.

Що відомо про Галущенка

  • На посаду міністра енергетики Германа Галущенка призначили 29 квітня 2021 року.
  • Посадовець став наступником Юрія Вітренка, який після відставки Андрія Коболєва очолив "Нафтогаз".
  • Галущенку – 48 років, він народився у Львові. 
  • Будував кар'єру як юрист. Спершу працював у Львівській прокуратурі. Згодом обіймав посади  у Міністерстві закордонних справ і був представником України у комітеті Ради Європи по боротьбі з корупцією.
  • Окрім того, упродовж багатьох років Галущенко працював в "Енергоатомі". 