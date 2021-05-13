Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО

Володимир Зеленський 13 травня увів до складу Ради національної безпеки і оборони Германа Галущенка. Наразі політик обіймає посаду міністра енергетики України.
Джерело:Офіс Президента
Указ президента набув чинності з дня опублікування. Сам Галущенко своє призначення наразі не прокоментував.
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Склад РНБО
Головою РНБО станом на 2021 рік є президент Володимир Зеленський. Секретарем – Олексій Данілов.
Окрім того, до РНБО входять: очільник МВС Арсен Аваков, глава СБУ Іван Баканов, генпрокурорка Ірина Венедіктова, глава ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Дмитро Кулеба та інші українські політики.
Що відомо про Галущенка
- На посаду міністра енергетики Германа Галущенка призначили 29 квітня 2021 року.
- Посадовець став наступником Юрія Вітренка, який після відставки Андрія Коболєва очолив "Нафтогаз".
- Галущенку – 48 років, він народився у Львові.
- Будував кар'єру як юрист. Спершу працював у Львівській прокуратурі. Згодом обіймав посади у Міністерстві закордонних справ і був представником України у комітеті Ради Європи по боротьбі з корупцією.
- Окрім того, упродовж багатьох років Галущенко працював в "Енергоатомі".