Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО

Володимир Зеленський 13 травня увів до складу Ради національної безпеки і оборони Германа Галущенка. Наразі політик обіймає посаду міністра енергетики України.

Указ президента набув чинності з дня опублікування. Сам Галущенко своє призначення наразі не прокоментував.

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Склад РНБО

Головою РНБО станом на 2021 рік є президент Володимир Зеленський. Секретарем – Олексій Данілов.

Окрім того, до РНБО входять: очільник МВС Арсен Аваков, глава СБУ Іван Баканов, генпрокурорка Ірина Венедіктова, глава ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Дмитро Кулеба та інші українські політики.

Що відомо про Галущенка