Зеленський ввів санкції проти ритейлера Wildberries і найбагатшої жінки Росії

Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції проти кількох компаній. Серед них опинився скандальний інтернет-магазин Wildberries.

Обмеження проти компаній та людей ввели на 3 роки. Відповідний указ глава держави підписав 23 липня.

Читайте також Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО видворили з України

Проти яких компаній ввели санкції

Wildberries (представництво в Україні, Росії, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизстані, Казахстані). Їхні сайти будуть заблоковані на території нашої держави.

"Центру офіційного представництва Донецької народної республіки у Франції",

"Асоціації представництва Донецької народної республіки у Франції".

"Асоціації Франція – Крим".

Так, їхні активи заблокували. Вони не можуть виводити капітал за межі України, використовувати телекомунікаційні мережі тощо.

У санкційному списку фізичних осіб опинилися 6 людей, пов'язаних з цими компанія та організаціями.

Найбагатша жінка Росії під санкціями

Обмеження запровадили проти власниці Wildberries Тетяни Бакальчук і її чоловіка. Бакальчук – найбагатша жінка Росії. Її статки оцінюють у 13,1 мільярда доларів, пише Forbes.