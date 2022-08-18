Зеленський вже прибув на Львівщину: відвідав військових та вшанував загиблих захисників

Президент України Володимир Зеленський вже прибув у Львівську область. Він відвідав лікарню, де надають медичну допомогу військовим та відвідав Марсове поле, де спочивають загиблі захисники.

Провідавши військових у лікарні, президент особисто вручив нагороди героям України. Кожен з них втратив щось, захищаючи державу від російської навали.

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Зеленський вручив героям нагороди та вшанував полеглих

У якому саме медичному закладі був Зеленський наразі невідомо. На фото можна побачити військових з різними травмами. Деякі з них втратили свої кінцівки.

Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю,

– написав президент.

Зеленський у лікарні на Львівщині: фото

Крім цього, президент відвідав Марсове поле Личаківського кладовища, щоб вшанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні.

Вічна пам'ять і вічна слава Героям, які мужньо боролись проти російських загарбників. Помстимося за кожного і кожну!,

– написав Зеленський.

Разом з главою держави там був присутній мер Львова Андрій Садовий. Він розповів президенту про план облаштувати на Марсовому полі меморіальний комплекс Героїв України.

Зеленський вшанував загиблих воїнів: фото

Що Зеленський робить на Львівщині

Сьогодні, 18 серпня, Володимир Зеленський зустрінеться у Львові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Сторони обговорять шляхи завершення війни росії проти України, а також експорт українського зерна. В Управлінні комунікацій Ердогана також повідомили, що мають оцінити всі аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.

Вчора до Львова вже прибув Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Перед зустріччю з Зеленським та Реджепом Ердоганом він відвідав ЛНУ імені Івана Франка.

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