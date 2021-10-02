Зеленський вже прибув у "Ріксос" на фракцію "Слуги народу": перші фото

Український президент вже прибув у Трускавець, що на Львівщині. Там він долучився до виїзного засідання фракції "Слуга народу".

Як повідомила кореспондентка 24 каналу з Трускавця, брифінг глави держави відбудеться у залі "Сенатор". Наразі вікна там закриті шторами, речі журналістів перевіряє охорона.

Цікаво Разумков, План трансформації, вечірка: як пройшов перший день з’їзду "слуг народу" у Трускавці

Окрім Зеленського, на з'їзд "слуг народу" приїхав його перший помічник Сергій Шефір. Наприкінці вересня на посадовця скоїли замах: авто, в якому він перебував обстріляли.

Зеленський бере участь у групових дискусіях

Нардепка президентської політсили Євгенія Кравчук опублікувала у фейсбуці фото із Володимиром Зеленським. Вона повідомила, що політик вже доєднався до дискусій у групах. Судячи з інших дописів народної обраниці, спочатку глава держави обговорював людський капітал – освіту, охорону здоров'я та культуру. Згодом він ознайомився й з роботами інших груп, які напрацьовують реформи, й вносив свої пропозиції.



Зеленський у Трускавці / Фото з фейсбук-сторінки Євгенії Кравчук

Президент зустрівся з народними обранцями / Фото "Слуга народу"

Як раніше пояснив керівник фракції Давид Арахамія, 2 жовтня президент звернеться з промовою до "слуг народу". Він запевнив, що у Зеленського є "програмний виступ про те, куди та як йде країна". Його колега Олена Мошенець переконана, що розмова з українським лідером буде "серйозною та без веселощів".

"Слуги" обговорюють реформи

Народні обранці разом із представниками Кабміну та Офісу Президента України розпочали роботу в групах над порядком денним реформ. Вони обговорюють План трансформації України. Результати політики презентують усім учасникам для спільного обговорення й внесення зауважень та пропозицій.

Вони працюють за такими напрямками: