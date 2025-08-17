Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Зеленський летить до Вашингтона: що відомо?

Днями Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Вашингтона на перемовини. Відомо, що вони відбудуться у понеділок, 18 серпня, за участі кількох європейських лідерів.

Як повідомив нардеп Железняк, український лідер вже вилетів до столиці США. Він має прибути туди приблизно за 6,5 годин, тобто близько 4:00 по Києву.

Зеленський прямує до Вашингтона / Фото з телеграму Ярослава Железняка

Раніше повідомлялось, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн долучиться до зустрічі у Білому домі. За її словами, Україна сама визначає свою долю, але може розраховувати на підтримку Європи.

Що відомо про майбутню зустріч у США?

Володимир Зеленський готується до зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні разом із європейськими союзниками. Ключовим питанням переговорів наразі є гарантії безпеки для України. Ці перемовини можуть стати важливим моментом після публічного конфлікту в лютому 2025 року.

За даними західних ЗМІ, спершу Трамп проведе розмову із Зеленським, після чого до переговорів приєднаються європейські лідери.

Як передає Bild, серед учасників, зокрема, канцлер Німеччини, президентка Єврокомісії, президенти Франції та Фінляндії, прем'єри Великої Британії та Італії, а також Генсек НАТО.