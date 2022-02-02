Зеленський єдиний політик, який не втрачає холодний розум, – колумніст зі США про загрозу Росії

На тлі можливої ескалації Росії Володимир Зеленський залишається єдиним гравцем, який не втрачає з поля зору основних цілей. За це Захід має бути вдячним президенту України.

Західні країни поширюють паніку

Таку думку висловив американський журналіст та автор колонки Джон Голдберг. Він проаналізував перебіг останніх подій та заяв щодо України й нагнітання Росією напруженості.

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Журналіст зазначив, що у відповідь на скандальну заяву президента США Джо Байдена про "незначне вторгнення" в Україну Зеленський нагадав, що не буває малих вторгнень і малих націй. Так само як не буває малих жертв і малого горя від втрати близьких.

Після цього президент України зробив зауваження західним країнам, зокрема й США. Все тому, що вони сприяють поширенню паніки.

Росія при цьому й далі стверджує, що війна зовсім не входить у її плани. Російський посол в ООН Василь Небензя звинуватив США у "нагнітанні напруження та провокуванні ескалації". Однак Голберг зазначив, що в питанні віри Кремлю слід пам'ятати про 2014 рік.

Зеленський справедливо стверджує, що США вже повинні були ввести санкції проти Росії. Вони необхідні, щоб показати, що фактична загроза війни Путіна сама по собі є неприйнятною. А також дати Путіну зрозуміти, наскільки погано може скінчитися продовження агресії,

– наголосив колумніст.

Країни не хочуть говорити про реальні проблеми

Голберг зауважив, що країни бажають говорити про проблеми, які вони хотіли б мати, а не про ті, з якими насправді стикаються. Так, Франція хоче продемонструвати свою незалежність, Німеччина тісно повʼязана з Росією в економічному плані, а адміністрація Байдена часом видається зацікавленою у доведенні сили своєї дипломатії та міцності НАТО.

Крім того, можлива ескалація супроводжується відверто пропутінськими заявами. Наприклад, Ніккі Хейлі, яка була послом США в ООН при президенті Дональду Трампу, пропонує Байдену і віцепрезидентці Камалі Гарріс "піти у відставку".

Лишається тільки надіятися, що голос Зеленського переважає серед цього галасу,

– заявив журналіст.

Він додав, що президент України й поточній ситуації має причини втратити "холодний розум", однак він єдиний хто цього не робить.

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