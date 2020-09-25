Президент Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак їдуть на Харківщину. 26 вересня вони мають намір відвідати місце падіння літака, де загинули курсанти.

Крім цього, в Україні створюють урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. За його словами, президент вже доручив це прем'єр-міністру.

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Завтра (26 вересня – 24 канал) буду на Харківщині,

– написав президент.

За інформацією Depo. Харків, президент раніше планував транзитний політ до Чугуєва, звідки мав вилетіти на Донбас. За інформацією правоохоронців, не виключено, що плани глави держави будуть змінюватися і він відвідає місце катастрофи.

В телеграм-каналах повідомляють, що крім Зеленського, на Харківщину мають приїхати глава Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр оборони Андрій Таран.

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