Зеленський наступного тижня приїде у Вашингтон і виступить у Капітолії, – WP

Президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Вашингтон. Глава держави виступатиме в Капітолії.

Це буде вже другий візит українського лідера до Вашингтона з початку повномасштабної війни. Перший відбувся наприкінці 2022 року.

Цікаво Зеленський незабаром зустрінеться з Байденом, – ЗМІ

Зеленський виступить у Капітолії

Джерела The Washington Post повідомили, що Зеленський наступного тижня вирушить до США на зустріч світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Візит українського лідера на Капітолійський пагорб запланований на наступний четвер, 21 вересня. Проте варто зауважити, що речник президента не відповів на запит журналістів.

Поїздку українського президента нібито погодили з адміністрацією Джозефа Байдена. Мета візиту – підкреслити важливість для Конгресу задоволення запиту Білого дому на додатковий бюджет на понад 24 мільярди доларів додаткової допомоги Україні.

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Дуда планує зустрітися із Зеленським

У канцелярії президента Польщі заявили, що Анджей Дуда зустрінеться з українським лідером у Нью-Йорку. Зокрема, серед тем переговорів буде імпорт українського зерна.

За кілька днів у Нью-Йорку я маю зустріч з Президентом України. Серед іншого, ми будемо говорити про зерно. Україна повинна зрозуміти нашу позицію – моя робота полягає в тому, щоб дбати про польські інтереси,

– заявив Дуда.

У коментарі для польського видання PAP він зазначив, що Варшава буде відстоювати свої інтереси у питанні імпорту та продажу зерна.

"Те, що воно (українське зерно – 24 Канал) продається у Польщі, абсолютно не в наших інтересах, це не в інтересах наших аграріїв. Ми повинні захищати свій ринок, і ми це зробимо, намагаючись допомогти Україні", – підкреслив президент Польщі.