Володимир Зеленський та його дружина прибули в Катар

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибув до Катару. Там український лідер та його дружина проведуть низку зустрічей із керівництвом країни.

Під час них планують обговорити питання двосторонньої співпраці України та Катару в низці сфер.

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Зеленський з дружиною вже у Катарі

Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською 4 квітня прибув з офіційним візитом до Держави Катар.

Там президент зустрінеться з очільником Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, а також прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Під час зустрічей політики обговорять багато питань співпраці у таких галузях: політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній, військово-технічній.

Крім того, заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів.

Декілька зустрічей проведе й Олена Зеленська.