Зеленський забув порадитися з Байденом про його візит в Україну
Джерело:24 канал
На початку зустрічі Джо Байден заявив, що хотів би відвідати Україну ще раз. Після зустрічі тет-а-тет з Президентом США Зеленський зізнався, що забув поспілкуватись з Байденом про його візит.
Зеленський заявив, що про це раніше говорили під час телефонних розмов. Про це президент розповів під час невеликої зустрічі з журналістами в Українському домі в Вашингтоні.
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Зеленський пояснив, що не спілкувався з Байденом про візит в Україну
Чесно скажу, що згадав про це після зустрічі вже, що потрібно було проговорити більш детально щодо візиту президента США,
– запевнив Президент України.
Він також зізнався, що варто було б проговорити це питання детальніше. Однак перед тим про візит комунікували команди президентів. Однак Зеленський запевнив, що він думає, що президент приїде в Україну.
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Коротко про візит Зеленського у США та зустріч з Джо Байденом
- Володимир Зеленський прибув у Штати 31 серпня. У цей же день він зустрівся з главою Світового банку Малпассом, міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.
- 1 вересня у Білому домі відбулась зустріч Зеленського та Байдена. Президенти спочатку зробили кілька заяв для журналістів, а згодом дві години спілкувались особисто.
- Після цього опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства США та України. Зокрема країни узгодили протидію агресії Росії, діяльність у космосі, реформування судової системи, енергетичну безпеку. Детальніше про результати зустрічі читайте тут.