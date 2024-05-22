Зеленський вирушить до Франції, де закликатиме НАТО збивати російські ракети, – Politico
Джерело:Politico
Володимир Зеленський у червні відвідає Францію, де закликатиме НАТО збивати російські ракети над Україною. Журналісти написали, що президент проситиме більшої підтримки від Заходу.
Днями в інтерв'ю Зеленський заявив, що союзники могли б збивати ворожі цілі. Зокрема, щоб захистити мирних людей в Україні.
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Що відомо про поїздку Зеленського
Журналісти написали з посиланням на дві людини, які знайомі з плануванням, що Володимир Зеленський візьме участь у:
- святкуванні 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії (Франція) 6 червня,
- у зустрічі "Великої сімки" в Італії.
Якщо все піде за планом, Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль,
– написало видання.
Журналісти пояснили, що президент також вимагатиме від США та європейських країн конфіскувати російські активи, що мають допомогти фінансувати "оборону та подальшу реконструкцію України".
"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть йому час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни", – заявило видання.
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Іноземне видання переконане, що присутність українського лідера у Франції матиме величезний символічний резонанс. Адже світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії, де 80 років тому майже 133 тисяч військовослужбовців зі США, Великої Британії та країн-союзників висадилися на європейський континент. Потім вони розгромили нацистську Німеччину – найбільше десантне вторгнення у військовій історії.
"Байден, який скористається моментом, щоб палко виступити на захист демократії в усьому світі, напевно хизуватиметься тим, як він згуртував союзників для справи України після того, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення", – написало видання.