Зеленський вирушить до Франції, де закликатиме НАТО збивати російські ракети, – Politico

Володимир Зеленський у червні відвідає Францію, де закликатиме НАТО збивати російські ракети над Україною. Журналісти написали, що президент проситиме більшої підтримки від Заходу.

Днями в інтерв'ю Зеленський заявив, що союзники могли б збивати ворожі цілі. Зокрема, щоб захистити мирних людей в Україні.

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Що відомо про поїздку Зеленського

Журналісти написали з посиланням на дві людини, які знайомі з плануванням, що Володимир Зеленський візьме участь у:

святкуванні 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії (Франція) 6 червня,

у зустрічі "Великої сімки" в Італії.

Якщо все піде за планом, Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль,

– написало видання.

Журналісти пояснили, що президент також вимагатиме від США та європейських країн конфіскувати російські активи, що мають допомогти фінансувати "оборону та подальшу ​​реконструкцію України".

"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть йому час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни", – заявило видання.

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Іноземне видання переконане, що присутність українського лідера у Франції матиме величезний символічний резонанс. Адже світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії, де 80 років тому майже 133 тисяч військовослужбовців зі США, Великої Британії та країн-союзників висадилися на європейський континент. Потім вони розгромили нацистську Німеччину – найбільше десантне вторгнення у військовій історії.

"Байден, який скористається моментом, щоб палко виступити на захист демократії в усьому світі, напевно хизуватиметься тим, як він згуртував союзників для справи України після того, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення", – написало видання.

Володимир Зеленський в інтерв'ю говорив, що союзники могли б підіймати літаки та збивати цілі, захищати мирних жителів в Україні. Президент переконаний, що країни можуть це зробити. Це не напад країн НАТО та не причетність.