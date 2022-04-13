Зеленський закликав Естонію долучитися до відновлення України після війни

13 квітня 2022 , 22:46
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він розповів про міжнародну співпрацю для протидії російським окупантам.

Естонія стала активним партнером України у боротьбі з російськими окупантами. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що після війни співпраця продовжиться. 

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Допомога Естонії 

Глава держави розповів, що вже зараз Естонія активно допомагає нам у цифровізації, але з часом масштаби нашої співпраці розширяться.

Це може стати масштабнішим проєктом для відновлення державних та бізнесових цифрових систем кіберзахисту, відновлення відповідних освітніх закладів,
– сказав Зеленський. 

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського

 

Автор: Ярослав Сиваківський