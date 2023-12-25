Кожен російський льотчик має зробити для себе чіткий вибір, – Зеленський анонсував посилення ППО

Володимир Зеленський 25 грудня звернувся до російських льотчиків. Він закликав їх зробити чіткий вибір стосовно того, чи варто летіти й атакувати позиції військових чи населені пункти нашої держави.

Про це президент України заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні до українців. Зеленський також наголосив, що українська протиповітряна оборона лише посилюватиметься, передає 24 Канал.

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Зеленський розповів про посилення можливостей ППО України

Глава держави пригадав, що напередодні Святвечора, 24 грудня, українським захисникам вдалося збити два російські військові літаки. Таким чином загалом за один тиждень українські військові збили п'ять "сушок" за тиждень перед Різдвом.

Далі Володимир Зеленський закликав кожного російського льотчика зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні.

Наша ППО ставатиме тільки сильнішою. Тим більше коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже є домовленості, і F-16,

– сказав він.

Ігнат висловився, що обходиться Росії дорожче: пілоти чи літаки

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що пілоти для росіян – це, безумовно, дефіцитна спеціальність. Адже складність першочергово полягає в підготовці якісного фахівця, на що потрібен час.

"Пілота потрібно вивчити 5 років навчання в профільному виші, плюс його підготовка у військах тактична, підготовка на полігонах авіаційних займає певний час", – сказав він.

Крім того, Ігнат зауважив, що для такої підготовки також потрібні гроші, а це приблизно десятки мільйонів доларів США. Саме тому, за словами речника, як літак, так і пілот – по своєму дуже дорогі речі.

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