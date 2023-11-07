Не на бруківку, а на оборону: Зеленський закликав міста змінити пріоритети виділення грошей

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зусилля державних структур мають бути передусім зосереджені на розв'язанні проблем військових, "без того, щоб витрачати енергію та сили на щось інше".

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні. Зокрема, Володимир Зеленський акцентував на тому, що наразі не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни.

Дивіться також Колишнім чиновникам у 2024 році зменшать "астрономічні" пенсії

Натомість потрібно всі можливі ресурси – держави, бюджету, уваги та емоцій – направити на нашу перемогу. Українці вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку та ремонт вулиці, а на оборону.

Усі ми бачимо, як люди вимагають спрямувати бюджетні ресурси не на бруківку та ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба… Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками – здобутками для України,

– сказав Зеленський.

Президент окремо наголосив на проблемах, про які говорять самі військові. І, що очікує від всіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які об'єктивно є перед нашою державою зараз.

"Усі ми чуємо, що треба змінити в самих силах оборони: це стосується багатьох процедур, які не потрібні, це стосується багатьох складнощів, які є в наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато. І всі відповідні структури повинні ними займатися", – наголосив глава держави.

Нераціональне використання коштів