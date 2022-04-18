Зеленський закликав ЄС підняти для Росії ціну агресії проти України

Володимир Зеленський 18 квітня телефоном поспілкувався зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою.

У розмові з очільником Литви президент України закликав підняти для Росії ціну розв'язаної Москвою війни.

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Глава держави додав, що для цього необхідно посилити санкції. Зеленський під час розмови проінформував литовського колегу про ситуацію на фронті й героїчну оборону Маріуполя. Глава держави також подякував Науседу за підтримку України.

Очікуємо її (підтримки – 24 канал) збільшення в ЄС. Потрібно максимально підняти ціну агресії для Росії, посилити санкції,

– підсумував Зеленський.

Раніше в ЄС заявили про підготовку нового пакету санкцій проти Росії. Очікується, що обмеження вдарять по російському енергетичному і банківському сектору.

Раніше у парламенті Литви запропонували зробити 9 травня не тільки Днем Європи . Депутати хочуть, щоб у цей день вшановували пам'ять жертв геноциду в Україні.

Додамо, що 13 квітня президенти країн Балтії та Польщі зустрілися у Києві з Володимиром Зеленським. Очільники європейських країн прибули, аби висловити свою підтримку українському лідеру та всьому народу. Там відвідали розгромлену Бородянку. Там політики на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти. Науседа заявив, що у Бородянці показала своє обличчя темна сторона людства.

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