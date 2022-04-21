Зеленський закликав запровадити спеціальний податок на війну для Росії

Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити спеціальний податок на війну, насамперед для Росії.

Про це він заявив під час міністерської конференції на підтримку України, яку організував Світовий банк, передає 24 канал.

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Податок на війну для агресорів

Пропоную запровадити спеціальний податок за війну, Росія повинна платити за те, що порушила глобальну стабільність,

– сказав Зеленський.

Він запропонував ввести податок на всі торгові операції Росії та російських компаній, а також на всі фінансові операції. І всі ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України.

За його словами, цей податок має бути запроваджено і в майбутньому для будь-якого агресора. Він також закликав до негайної підтримки для України, щоб Росія розуміла, що не може досягти цілей.

Потрібно зробити все, щоб виключити Росію з міжнародних фінансових інституцій. Кожна країна має приготуватися до повного розриву відносин із Росією. Якщо Росія буде ізольована повністю, вона уникатиме війни,

– додав Зеленський.

Він також закликав провести наступне засідання міністерської конференції в Україні, "можливо, у Харкові".

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