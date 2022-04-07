Будемо поширювати нашу сміливість, – Зеленський звернувся до українців
7 квітня 2022 , 23:02Читать новость на русском
Володимир Зеленський вважає, що світу стали б у пригоді хоча б 10% сміливості, яку мають українців. Мовляв, у такому випадку жодної небезпеки для міжнародного права й свободи народів узагалі не було б.
На цьому президент наголосив у своєму зверненні до українців після 43 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував ввечері 7 квітня, повідомляє 24 канал.
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Звернення Зеленського за 7 квітня: дивіться відео