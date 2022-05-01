Нарешті вдалося розпочати евакуацію з "Азовсталі", – Зеленський записав звернення до українців

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 67 дня повномасштабної війни. Україна протистоїть російським окупантам вже понад 2 місяці.

Розпочав глава держави з евакуації людей зі сталеварного заводу "Азовсталь", що в Маріуполі. Цієї миті чекали багато тижнів, повідомив він у своєму зверненні до українців, інформує 24 канал.

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Нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з Азовсталі. Після переговорів, багатьох спроб, різних зустрічей, людей, дзвінків, країн, пропозицій. Нарешті! Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей,

– сказав Володимир Зеленський.

"Уперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби припинення вогню на цій території. Вдалося вивезти вже понад стао цивільних: жінок, дітей, перш за все. Які рятувалися від бойових дій саме там. Саме на "Азовсталі", – продовжив президент.

За його словами, перші евакуйовані прибудуть до Запоріжжя вранці 2 травня. Там їх зустрічатимуть.

Подякував усім причетним

Глава держави наголосив, що вдячний усім, хто брав участь у підготовці порятунку людей і забезпечує гумкоридор. Кожному та кожній, хто домовлявся. Ірині Верещук як координатору цього процесу, а також:

нашій розвідці;

своїй команді – Давиду, Андрію;

партнерам, які долучилися і змогли допомогти;

ООН;

Міжнародному комітету Червоного хреста.

Будемо й надалі робити все, щоб евакуювати наших людей з "Азовсталі", з Маріуполя в цілому. Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Але як би складно не було, вдалося врятувати понад 350 тисяч людей з районів бойових дій,

– розповів український лідер.

"Сподіваюсь, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей з Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", – підкреслив президент.

Провів зустріч із Ненсі Пелосі

Володимир Зеленський провів зустріч з спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі, яка відвідала Київ разом з делегацією Конгресу. Обговорили ключові питання допомоги Україні.

Провели з пані Пелосі чотири години дуже предметних переговорів – як то кажуть, багатоаспектні. Зокрема, про оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику, політичну взаємодію зі США,

– вказав він.

Обговорили відродження ленд-лізу

Глава держави подякував за відродження ленд-лізу, який одного разу вже допоміг захистити Європу та точно може зробити це вдруге. Політики поспілкувалися про конкретні напрямки, як може працювати програма, щоб якнайбільше посилити Україну та допомогти в боротьбі за свободу.

Висловив вдячність і за підготовку великого пакету допомоги Україні на 33 мільярди доларів США.

Обговорили, яким чином можемо посилити санкції проти Росії так, щоб найбільш ефективно спонукати її до припинення війни і щоб обмежити будь-які можливості Росії обходити вже застосовані та майбутні санкції. Відчув підтримку наших ініціатив,

– продовжив президент.

"Ми вдячні усім партнерам, хто надсилає світу і Росії такі важливі потужні сигнали підтримки України, відвідуючи нашу столицю в цих умовах і в такий складний час", – наголоси він.

Ситуація на фронтах України

За вагомий особистий внесок у зміцнення нашої взаємодії та особисту щиру участь в захисті свободи Володимир Зеленський нагородив Ненсі Пелосі орденом княгині Ольги.

Володимир Зеленський поінформував, що російські окупанти продовжили завдавати ударів по території нашої держави. За його словами, те, що вони обирають собі за мішені, вкотре доводить, що війна проти України для російської армії – це війна на винищення.

Били по складах агропідприємств.

Зруйнували склад із зерном.

Обстріляли також і склад з добривами.

Продовжили атакувати житлові квартали на Харківщині, на Донбасі.

Підтягують сили на південь країни, щоб пробувати атакувати Дніпропетровщину.

Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно – не знаю. Зруйновані життя людей і спалене або вкрадене майно Росії нічого не дасть. Тільки буде збільшувати токсичність російської держави і кількість тих у світі, хто працюватиме на ізоляцію Росії,

– зазначив політик.

ЗСУ відповідають загарбникам і будуть відповідати далі, поки окупанти не залишать нашу землю.

Присвоїв звання 143 Героям

Президент подякував усім нашим захисникам і захисницям. Кожному і кожній, хто захищає державу і з 24 лютого, і з 2014 року. Тільки за 67 днів повномасштабної війни вже 143 нашим воїнам присвоєно звання Герой України. Понад 10 600 відзначені державними нагородами України.

Вічна слава усім, хто став на захист держави! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Дякую вам. Слава Україні!

– підсумував Володимир Зеленський

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