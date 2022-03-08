Зеленський записав нове звернення до українців

В Україні традиційно 8 березня вітають українських жінок зі святом весни. Однак 2022 рік став для нас виключенням.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму новому відеозверненні 8 березня, передає 24 канал.

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Український лідер зазначив, що не може просто привітати українок зі святом, коли навколо так багато смертей, страждань та горя.

Окупанти перетворюють Сумщину на пекло

Російські загарбники у ніч проти 8 березня обстріляли Суми авіабомбами.

Мирне місто, яке ніколи у своїй історії не загрожувало Росії. Добра, тиха, душевна Сумщина, яке перетворюють на пекло,

– констатував президент.

Тим часом Маріуполь перебуває в оточенні окупантів, які спеціально виснажують та катують наших людей. Ворог свідомо відключає зв'язок, блокує підвезення їжі, постачання води, відключають електрику.

"У Маріуполі вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина", – повідомив Зеленський.

Росія втратила багато техніки, але машини для вбивства ще є

Російська армія у війні проти України втратила близько 50 літаків та понад 12 тисяч людей. Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії за 13 днів вторгнення більші, аніж за останні 30 років. Разом з тим, він додав, що в Росії залишилося "достатньо багато машин для вбивства".

Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо 500-кілограмових бомб, щоб скидати їх на нас. На звичайних людей,

– сказав президент.

І, за словами Зеленського, 13 днів Україна чує лише обіцянки про допомогу у небі, про літаки.

"Провина за кожну смерть за кожної людині в Україні від авіаударів та у заблокованих містах, безумовно, на російській державі, безумовно, на російських військових. Але відповідальність і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там у кабінетах, очевидно необхідне рішення", – підкреслив український лідер.

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Гуманітарні коридори не спрацювали

Україна неодноразово просила у Росії організувати гуманітарні коридори, але окупанти щоразу порушували домовленості.

Ми чули багато запевнень, зокрема про створення гуманітарних коридорів для порятунку наших громадян у Маріуполі. Але вони не спрацювали. Всі не спрацювали поки що. У нас немає більше часу чекати,

– підкреслив Зеленський.

Він також обурився тим фактом, що Червоний хрест забороняє використовувати свої емблеми на гуманітарних авто.

"Ви знаєте мені сказали, що Червоний хрест, міжнародний Червоний хрест забороняє нам використовувати емблему на цих машинах, які виконують ці гуманітарні місії. Забороняє Червоний хрест, ніби це їх власність. І це показово, це говорить дуже багато про те, що деякі люди дуже впливові вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо, і я цього не допущу", – заявив Володимир Зеленський.

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