Заклик до Білорусі, підвищення для військових: головне зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський на тлі війни записав нове звернення. Президент звернувся до білорусів зі закликом зробити правильний вибір та не підтримувати війну Росії проти України. Крім того, політик повідомив про підвищення для українських захисників.

Український лідер вранці 27 лютого записав чергове звернення, повідомляє 24 канал. Зеленський російською мовою виступив із закликом до Білорусі.

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Перша частина звернення Зеленського

Своє звернення Володимир Зеленський присвятив білорусам. Він зазначив, що громадян Білорусі кличуть на виборчі дільниці для участі в референдумі. "Це могло б бути звичайним політичним процесом, однак зараз вже нічого не може бути звичайним", – зазначив президент.

Росіяни воюють проти всього живого

Зеленський повідомив, що ніч на 27 лютого в Україні була жорстокою – обстріли, бомбардування житлових кварталів, цивільної інфраструктури. У країні немає об'єкта, який би окупанти не вважали своєю допустимою ціллю. Росіяни воюють проти всіх українців.

Вони воюють проти всього живого. Проти дитячих садочків, житлових будинків і навіть проти автомобілів швидкої допомоги,

– наголосив глава держав.

Він уточнив, що окупанти застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих житлових районів.

Багато населених пунктів – Васильків, Київ, Чернігів, Суми, Харків – зараз виживають у таких умовах, які востаннє були у часи Другої світової війни.

Зеленський просить Білорусь не бути Росією

Зеленський зазначив, що у війні, яку Росія веде, білоруси не на стороні українців.

З вашої території війська Росії запускають по Україні ракети. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються підірвати все, що було збудовано за десятиліття,

– додав президент.

Він наголосив, що білоруси мають вирішити хто вони. "Ви вирішуєте, ким бути. Як ви будете дивитися в очі своїм дітям, як ви будете дивитися в очі один одному, своїм сусідам".

Глава держави нагадав білорусам, що вони – сусіди українців, та закликав пам'ятати, хто вони: "Будьте Білоруссю, а не Росією! Цей вибір ви робите саме зараз. Саме сьогодні".

Атаки з білоруської землі

Зеленський також заявив, що 4 дні тому саме з білоруської території на українську прилетіли крилаті ракети, літаки, гелікоптери, техніка: "Вони били по наших домівках, по наших життях. Пішла важка техніка. І це страшне дежавю". Президент нагадав, що о 4 ранку Київ атакували.

У когось таке почуття гумору, як у 1941 році. А ви спали, браття білоруси. А ми прокинулися. Але ви й зараз спите. А ми з цього моменту вже не лягаємо. Тому що ми боремося,

– сказав політик.

Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин

Зеленський відзначив, що зараз багато новин про можливі переговори України та Росії, які можуть закінчити війну та повернути мир. Як майданчик для цих переговорів згадують Мінськ.

Якби з вашої території не було агресивних дій, ми могли б говорити у Мінську. У вашому місті. Коли ви були нейтральними, ми говорили у Мінську, ми багато разів зустрічалися,

– продовжив Зеленський.

Однак тепер це місто не може бути майданчиком для зустрічі. Російській стороні запропонували такі міста: Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку. "Та й будь-яке інше місто нам підходить у країні, з території якої не летять ракети. Лише так переговори можуть бути чесними", – підсумував глава держави.

На завершення він побажав Білорусі знову стати тією доброю, безпечною Білоруссю, яку всі бачили ще недавно, а також зробити правильний вибір.

На референдумі 27 лютого білоруси відповідатимуть на питання: чи схвалюють вони запропоновані конституційні зміни. Вони, зокрема, передбачають скасування права імпічменту президента.

Нове звернення Зеленського: дивіться відео

Друга частина звернення Зеленського

Злочини Росії документують

У другій частині ранкового звернення глава держави зазначив, що окупанти намагаються помстити народу України, який став на захист рідної землі.

Вони збираються ще більше бомбити наші українські міста, вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити,

– сказав Зеленський.

"Вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення, але з перших годин вторгнення російські війська б'ють по цивільній інфраструктурі", – продовжив політик.

За його словами, ворог свідомо обрав тактику на ураження людей і всього того, що робить життя просто нормальним: електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки.

"Усе під ударами щоденно. Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам – тягне на міжнародний трибунал. Усі злочини ми чітко фіксуємо", – додав глава держави.

Підвищення для українських військових