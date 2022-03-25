У цій війні просто не можна без перемоги, – Зеленський записав нічне звернення до українців
Джерело:Володимир Зеленський у телеграмі
Володимир Зеленський підбив підсумки 29 дня повномасштабної війни. Україна протистоїть російським окупантам вже рівно місяць.
Президент зазначив, що робота триває, адже держава повинна рухатися до миру. Про це він повідомив у своєму відеозверненні в ніч на 25 березня.
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З кожним днем нашого захисту ми наближаємо перемогу, бо у цій війні просто не можна без перемоги. І не можна зупинятися ні на хвилину, бо кожна хвилина – це про нашу долю та наше майбутнє,
– сказав Володимир Зеленський.
Місяць незламності України
Український лідер наголосив, що якби Росія знала, що її чекає на нашій землі, то точно б побоялася нападати. За місяць спротиву:
- ми втримали всі основні напрямки ворожих ударів;
- світ застосував руйнівні санкції;
- ми продовжуємо роботу, домовляємося ще про нові обмеження.
Сьогодні я зробив декілька важливих звернень. До учасників саміту НАТО, саміту Великої сімки, до саміту лідерів Європейського союзу. До парламенту Швеції. Це все – заради підтримки для нашої держави. Вона нам потрібна для нашого захисту,
– наголосив президент.
Говорив зі світовими лідерами
Глава держави розповів, що говорив з:
- президентом Литви паном Науседою;
- прем'єр-міністром Ізраїлю Бенетом;
- прем'єр-міністром Британії Джонсоном;
- президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.
"Усе заради того, щоб Росія зрозуміла одне: потрібно шукати мир", – пояснив Володимир Зеленський.
Підписав декілька указів
Президент підписав декілька дуже важливих указів про:
- присвоєння звання Героя України сімом військовослужбовцям Нацгвардії, із них п'ятеро, на жаль, посмертно.
- відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Національної гвардії України і 119 військовослужбовців Збройних Сил.
- відзначення державними нагородами 14-ти керівників місцевих громад, місцевої влади.
- відзначення державними нагородами 31-го медичного працівника.
- присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" Бучі, Ірпеню, Охтирці, Миколаєву.
Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було би відзначити нагородами і присвоїти звання Героя мільйонам і мільйонам наших людей. Саме вам. Усім українцям і українкам, які роблять все, що можуть для перемоги. Для миру. Там, де вони є,
– зауважив глава держави.
"Я вдячний кожному і кожній з вас. Кожному і кожній за цей місяць великої боротьби. І звичайно – нашим Збройним Силам, звичайно Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям, рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом людям, представника інших професій, хто береже наше життя. Хто береже нашу вільну Україну", – додав Володимир Зеленський.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео