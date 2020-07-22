Протягом вчорашнього дня мене глобально хвилювала одна річ: життя заручників.

Мені було байдуже, наскільки анекдотичний терорист, які мотиви ним керують і який треш він висуне в якості вимог. Після тієї кількості йобнутих, яких я бачив на слідчій роботі, а також під час "русской весны", коли вони лізли на вулиці, як коти на валер'янку, я не можу дозволити собі толерувати агресивну глупість або ставитися до неї зверхньо.

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Про що свідчить виконання Зеленським вимог терориста?

Заручники звільнені, терорист затриманий – це те, що важливо. Для заручників, їхніх родичів і для здорової частини суспільства не має значення значення, хто і які умови виконував. Те, що президент виконав одну з них і взяв участь у переговорах замість того, щоб обома руками тримати на голові корону і думати, як це виглядає збоку – це нормально, за таке в цивілізованих суспільствах прийнято бути вдячними. Але то в цивілізованих.

Що стосується дописів окремих політиків, які критикують Зеленського, то мені чудово відомо, що життя інших ніколи не входило до переліку базових цінностей цих людей. Саме тому російські та сепарські тюрми були забиті нашими полоненими, поки дехто лизався з Медведчуком та теревенів з ним на вечерях. І так, я не уявляю, щоб ці люди вчинили так, як вчинив Зеленський, яка б доля тим заручникам не загрожувала. Можемо пробігтися по новітній історії для перевірки.

Є питання до НПУ та СБУ, чому терорист не перебував на спецобліку, де він узяв вибухівку та зброю і чому так просто захопив автобус з такою кількістю людей. З цим потрібно розбиратися серйозно.

Цьому Че Геварі, якщо він виявиться дієздатним, потрібно дати максимальний термін ув'язнення і взагалі давно треба готувати таку публіку до найжорсткіших сценаріїв покарання.

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Ну і настанок хочу дещо спитати людей, які фотошоплять голову Зеленського до скріншоту з "Чорного дзеркала". Ви ж розумієте, що свині в даній ситуації – ви?