Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про НАБУ

У четвер, 24 липня, у Раду внесли оновлений законопроєкт щодо незалежності НАБУ та САП. Президент запропонував Німеччині долучитися до його експертизи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про розмову з Мерцем 24 липня?

Зеленський під час розмови канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом поінформував того, що вже погодив текст законопроєкту щодо незалежності НАБУ і САП.

За словами президента, важливо, аби антикорупційні органи підтримали законопроєкт. Водночас всі погодилися, що в їх роботі не має бути жодного російського впливу.

Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти,

– розповів гарант.

Крім того, Зеленський та Мерц обговорили реалізацію домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластеру. За словами президента, підтримка Німеччини є абсолютною.

Володимир Зеленський розповів канцлеру Німеччини про ситуацію на фронті та потребу в додатковому фінансуванні для виробництва дронів.

"Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів", – підсумував український лідер.