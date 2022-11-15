Зеленський запропонував обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Президент України виступив на саміті G20. Володимир Зеленський запропував новий формат обміну полоненими, – "всіх на всіх".

Президент України наголосив, що в російському полоні перебувають тисячі наших людей – цивільних та військових. Окрім того, окупанти примусово депортували багато дітей та дорослих. Усіх терміново потрібно звільнити.

Важливо Зеленський виступив на саміті G20: головні тези

Обміняти "всіх на всіх"

Зеленський підкреслив, що загарбники піддають полонених українців жорстоким тортурам. Також наша держава поіменно знає майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані в Росію. Їх розлучили з батьками.

На жаль, за словами президента, є і десятки тисяч тих, кого примусово вивезли і ми знаємо про них лише опосередковано. Серед них є і діти, чиї батьки загинули від російських ударів. Неповнолітніх утримують в державі-вбивці.

Російська війна спричинила гуманітарну катастрофу. Окупанти депортували і багато дорослих, окрім того, в Росії та на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, утримують політв'язнів. "Ми маємо звільнити усіх цих людей", – підкреслив глава держави.

Зеленський також зауважив, що Україна не бачить, аби Червоний Хрест повною мірою боровся за доступ до таборів, де утримують українських полонених і політв'язнів, або що вони допомагають шукати депортованих українців. Таке самоусунення – це самознищення Червоного Хреста як організації, яку колись поважали.

Ми не можемо чекати, тож маємо об'єднатися заради єдиної реалістичної моделі звільнення полонених – всіх на всіх. А також заради звільнення усіх дітей і дорослих, які були депортовані в Росію,

– наголосив президент України.

Лідер держави закликав міжнародних партнерів допомогти звільнити українців.

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Президент оприлюднив пропозиції України щодо миру

Під час виступу на саміті G20 Володимир Зеленський зазначив, що Київ пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом з Україною. Наші пропозиції щодо миру включають:

радіаційну та ядерну безпеку;

продовольчу безпеку;

енергетичну безпеку;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидію екоциду;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

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