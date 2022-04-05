Зеленський запропонував ООН створити у Києві офіс U24 для підтримання миру

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН. Він підкреслив неефективність наявних механізмів стримання агресора та пропонує запровадити нові, щоб зупинити злочини Росії проти України.

Напад Росії на Україну, а також жахливі злочини проти мирних людей засвідчили, що система ООН не може гарантувати безпеку жодній державі. Організація потребує реформ, щоб ефективно протидіяти тим, хто вирішив розпочати криваву війну.

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Офіс U24 у Києві

Президент України Володимир Зеленський запропонував ряд кроків, які дозволять ООН ефективніше протидіяти окупантам та мати більший вплив на гарантії безпеки. Україна готова не лише сприяти усім реформам, а й бути їх активним учасником.

Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів системи безпеки U24, який може спеціалізуватися на превентивних заходах для підтримання миру,

– зазначив Зеленський.

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