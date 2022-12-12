Зеленський запропонував Росії вивести війська з України на Різдво

Президент Володимир Зеленський запропонував Росії почати виведення військ з України на Різдво. Таким чином Кремль зможе продемонструвати свої щирі наміри до миру.

Відповідну заяву президент зробив під час виступу на саміті "Великої сімки". Володимир Зеленський наголосив, що це покаже, що Росія готова до миру не на словах, а на ділі.

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Що пропонує Зеленський

Володимир Зеленський відзначив, що попереду будуть свята, які у світі відзначають мільярди людей – Різдво за григоріанським календарем, Новий рік та Різдво за юліанським календарем. Президент підкреслив, що у цей період люди думають про мир, а не про війну, то ж пропонує Кремлю так само подумати про це.

Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій,

– наголосив Зеленський.

Президент закликав "велику сімку" підтримати цю ідею, але водночас відзначив, що окупант все одно покине нашу землю, то ж може зробити це якраз у період свят.

Окупант повинен піти. Це неодмінно станеться. І я не бачу причин, чому Росії не зробити б це зараз, на Різдво,

– підкреслив президент.

Треба чекати відповідь Кремля

Володимир Зеленський підкреслив, що зараз варто чекати відповіді з Кремля на цю пропозицію. Однак відповідь Москви буде показовою, адже відмовившись від виведення військ, Росія вкотре доведе, що хоче продовжувати протистояння з Україною та всім світом.

Та все ж, якщо Росія погодиться на цей крок, то це буде доказом того, що Москва справді хоче миру, про який поки що вона говорить тільки на словах.

"Той, хто приніс війну, повинен її забрати. Але в будь-якому разі – хоч би що відповіла Росія – саме у нас із вами має зберігатися ініціатива, у вільного світу. Як це і є протягом всього цього року, з 24 лютого", – підкреслив глава держави.