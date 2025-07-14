Зеленський запропонував Свириденко очолити Кабмін

14 липня президент Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Він запропонував посадовиці стати на чолі Кабміну.

Раніше ЗМІ писали про те, що Зеленський планує змінити голову уряду і запропонувати посаду прем'єр-міністра Юлії Свириденко. Чинного прем'єра Шмигаля планують призначити на посаду міністра оборони, а Рустема Умєрова – на посаду посла України у США, передає 24 Канал.

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Хто стане новим прем'єр-міністром?

Наразі одне із повідомлень у медіа офіційно підтвердилося. Глава держави підтвердив, що "запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу".

Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом,

– наголосив президент.

Відомо, що Свириденко доповіла Зеленському про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення.

Також політики обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї.

Що відомо про Юлію Свириденко?

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові. У 2008 році закінчила Київський національний університет торгівлі та економіки за спеціальністю "менеджмент антимонопольної діяльності". Розпочала кар'єру як економістка, також працювала оцінювачкою й займала керівні посади в Чернігівській облдержадміністрації, включно з виконанням обов'язків голови ОДА у 2018 році.

Була представницею України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі з травня 2020 року.

У 2022 році очолила міжвідомчу групу з реалізації санкційної політики проти Росії, координувала переговори з партнерами, зокрема британцями.

Співпрацювала із СОТ з питань відновлення продовольчої безпеки; виступала за підтримку малого бізнесу і залучення приватних інвестицій.

У 2023 році включена до списку TIME100 Next, як символ стійкості українського народу під час війни.