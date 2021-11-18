Зеленський запропонував Європі допомогу у боротьбі з енергетичною кризою

Володимир Зеленський 17 листопада поспілкувався телефоном з Урсулою фон дер Ляєн. Президент України та президентка Європейської комісії обговорили питання загострення на Сході та питання енергетичної безпеки Європи.

Зокрема, Зеленський запропонував фон дер Ляєн варіанти допомоги з боку України в енергетичній сфері. І розпитав про те, як Європа може допомогти Україні у захисті її кордону з Білоруссю у звязку з розгортанням міграційної кризи.

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Зеленський поспілкувався з президенткою Єврокомісії: теми розмови

Ситуація на Сході

Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він розповів співрозмовниці:

Про ситуацію на Сході та напругу навколо кордонів.

А також і про зусилля України у процесі мирного врегулювання.

Міграційна криза

Політики проаналізували загострення ситуації на європейсько-білоруському та українсько-білоруському кордонах.

Володимир Зеленський розповів Урсулі фон дер Ляєн про те, що робить Україна задля посилення безпеки на кордоні з Білоруссю.

Поруч із цим поговорили й про ймовірну допомогу Європейського Союзу в облаштуванні цього кордону.

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Енергетична криза

Питання енергетичної безпеки Європи гостро звучало у розмові Зеленського та фон дер Ляєн. Президент України вкотре наголосив, що великою загрозою є російський "Північний потік-2".

Також Володимир Зеленський озвучив низку пропозицій щодо того, як можна запобігти енергетичній кризі у Європі. Наприклад:

Створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

Зменшення вартості транзиту газу територією України.

Надання Україною своїх підземних сховищ для європейського стратегічного резерву палива.

Вона вкотре наголосила на цілковитій підтримці суверенітету Україн.

І пообіцяла, що "Україна та ЄС продовжуватимуть співпрацю в енергетиці: щодо постачання та зберігання газу, щодо відновлюваних джерел енергії та енергоефективності".

Урсула фон дер Ляєн у твітері також написала відгук про розмову з Володимиром Зеленським.

Повний текст публікацій Урсули фон дер Ляєн у твітері:

Підтвердила Володимиру Зеленському нашу повну підтримку та допомогу Україні, її суверенітету та територіальній цілісності.

Поділилася оцінкою, що ситуація на кордоні Білорусі та Євросоюзу є гібридною атакою.

ЄС та Україна продовжуватимуть співпрацювати в енергетиці – зокрема, у питаннях постачання та зберігання газу, відновлюваній енергетиці та енергоефективності.