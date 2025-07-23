Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів
Володимир Зеленський заявив, що він запропонує Верховній Раді законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. За словами президента, цей законопроєкт "забезпечить силу системі правопорядку".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського ввечері 23 липня.
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Зеленський запропонує законопроєкт
Володимир Зеленський заявив, що керівники інституцій разом запропонують план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні.
Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано,
– наголосив президент.
У зверненні Володимир Зеленський повідомив, що він запропонує Верховній Раді України законопроєкт, який "буде відповіддю", та який забезпечить силу системі правопорядку.
За його словами, у діяльності органів не буде жодного російського впливу чи втручання, а всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть збережені.
Глава держави додав, що очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів, а також від Генерального прокурора України пропозицій щодо норм, які мають спрацювати.
Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави,
– підсумував Зеленський.