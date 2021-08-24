Зеленський запровадив нове свято – День розквіту української державності

Володимир Зеленський 24 серпня підписав указ про відзначення Дня розквіту української державності. Його святкуватимуть 28 липня – у день хрещення Київської Русі.

Що відомо про нове свято

Наша країна починає відзначати День української державності. Про це президент заявив під час свого вітального виступу з нагоди 30-річчя Незалежності.

До теми У Києві відбувається військовий парад до Дня Незалежності: пряма трансляція

Точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недаремно називають місцем, де все починається,

– сказав глава держави.

Він підписав указ про те, що 28 липня святкуватимуть День української державності.



Зеленський підписав указ про нове свято / Скриншот 24 каналу

Святкування Дня Незалежності: головне