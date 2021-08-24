Зеленський запровадив нове свято – День розквіту української державності
24 серпня 2021 , 10:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський 24 серпня підписав указ про відзначення Дня розквіту української державності. Його святкуватимуть 28 липня – у день хрещення Київської Русі.
Що відомо про нове свято
Наша країна починає відзначати День української державності. Про це президент заявив під час свого вітального виступу з нагоди 30-річчя Незалежності.
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Точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недаремно називають місцем, де все починається,
– сказав глава держави.
Він підписав указ про те, що 28 липня святкуватимуть День української державності.
Зеленський підписав указ про нове свято / Скриншот 24 каналу
Святкування Дня Незалежності: головне
- 24 серпня в українських містах відбудуться урочистості з нагоди святкування 30-ліття Незалежності.
- У Києві запланований військовий парад, а після нього відбудеться Марш ветеранів. Через це рух центром міста перекрили до 22:00. Водночас метро працюватиме на 2 години довше – до 02:00.
- У Львові зранку стартував забіг у вишиванках. Ввечері відбудеться святковий концерт за участі Alyona Alyona, гуртів KALUSH та "Пацики з Франика".