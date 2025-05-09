Зеленський запровадив нові санкції: у списку росіяни та компанії з чотирьох країн
- Зеленський запровадив санкції проти 74 компаній з Росії, Китаю, Ірану, Узбекистану та 58 фізичних осіб.
- Деякі з яких мають державні нагороди України.
Санкції торкнулися також підприємств оборонно-промислового комплексу та іноземних компаній, включаючи іранські, узбецькі та гонконзькі фірми.
9 травня Зеленський запровадив санкції проти низки фізичних і юридичних осіб. Наскільки вони ефективні, будуть моніторити Кабмін, СБУ, Нацбанк і Комісія державних нагород та геральдики при Президентові України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента.
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Проти кого ввели санкції 9 травня
Обмеження торкнуться 74 компаній з Росії, а також Китаю (Гонконг), Ірану, Узбекистану. І 58 фізичних осіб.
Дехто з цих людей має державні нагороди України, як-от Грант Акопов – керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств Росії і СНД.
Іще у списку:
- Петро Ващенко, гендиректор інженерного центру "Уніматік" (одного з найбільших у Росії виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів);
- Євген Дудуєв, яке очолює підприємство "Волга станки";
- Владислав Івочкін, керівник компанії "ІПК "Фінвал", яка перепродує верстати Вологодському оптико-механічному заводу – там виробляють приціли для новітніх танків "Прорив";
- Юрій Чуркін, гендиректор верстатобудівного заводу "Форт".
З-поміж фізичних осіб є й артисти. Наприклад, Вадим Циганов – чоловік співачки Віки Циганової.
Також в Україні обмежили канали підсанкційного Арестовича.
Серед підприємств оборонно-промислового комплексу – Арзамаське дослідно-конструкторське бюро "Імпульс", науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент", Самарський металургійний завод, конструкторсько-технологічне бюро "Омега", Всеросійський інститут легких сплавів, АТ "Ісетський ковальсько-механічний завод", АТ "Науково-дослідний інститут хімічного скла", АТ "Оптико-механічне конструкторське бюро "Астрон" тощо.
Іноземні компанії – це іранські Alvand Motorbuilding Industries, Bonyan Danesh Shargh і Pishro Sanat Aseman, узбекистанські Mercury Renaissance, Raw Materials Cellulose і Ферганський хімічний завод і гонконзька Smart Kit Technology Limited.