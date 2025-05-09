Зеленський запровадив нові санкції: у списку росіяни та компанії з чотирьох країн

9 травня Зеленський запровадив санкції проти низки фізичних і юридичних осіб. Наскільки вони ефективні, будуть моніторити Кабмін, СБУ, Нацбанк і Комісія державних нагород та геральдики при Президентові України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента.

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Проти кого ввели санкції 9 травня

Обмеження торкнуться 74 компаній з Росії, а також Китаю (Гонконг), Ірану, Узбекистану. І 58 фізичних осіб.

Дехто з цих людей має державні нагороди України, як-от Грант Акопов – керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств Росії і СНД.

Іще у списку:

Петро Ващенко, гендиректор інженерного центру "Уніматік" (одного з найбільших у Росії виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів);

Євген Дудуєв, яке очолює підприємство "Волга станки";

Владислав Івочкін, керівник компанії "ІПК "Фінвал", яка перепродує верстати Вологодському оптико-механічному заводу – там виробляють приціли для новітніх танків "Прорив";

Юрій Чуркін, гендиректор верстатобудівного заводу "Форт".

З-поміж фізичних осіб є й артисти. Наприклад, Вадим Циганов – чоловік співачки Віки Циганової.

Також в Україні обмежили канали підсанкційного Арестовича.

Серед підприємств оборонно-промислового комплексу – Арзамаське дослідно-конструкторське бюро "Імпульс", науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент", Самарський металургійний завод, конструкторсько-технологічне бюро "Омега", Всеросійський інститут легких сплавів, АТ "Ісетський ковальсько-механічний завод", АТ "Науково-дослідний інститут хімічного скла", АТ "Оптико-механічне конструкторське бюро "Астрон" тощо.

Іноземні компанії – це іранські Alvand Motorbuilding Industries, Bonyan Danesh Shargh і Pishro Sanat Aseman, узбекистанські Mercury Renaissance, Raw Materials Cellulose і Ферганський хімічний завод і гонконзька Smart Kit Technology Limited.