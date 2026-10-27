Зеленський зараз говорить із європейською стороною щодо контактів із Путіним, – ОП

Вранці 27 жовтня Володимир Путін провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Після цього президент України зателефонував партнерам щодо контактів із Росією.

Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Що відомо про дзвінок?

У вівторок, 27 жовтня, український лідер провів розмову із європейцями щодо контактів із російською стороною. На запитання, чи була комунікація президента з Євросоюзом щодо переговорів лідерів Норвегії та Фінляндії з президентом Росії, Литвин відповів, що станом на 11:53 очільник держави якраз розмовляв із партнерами.

Раніше канцелярія президента Фінляндії повідомила, що Александр Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з російським диктатором. Напередодні переговорів вони консультувалися з Україною.

Нагадаємо, що контакти Москви з Гельсінкі та Осло стали першим прямим спілкуванням між Путіним та вищими європейськими лідерами, відтоді як президент Франції Еммануель Макрон говорив із ним у липні 2025 року.