Зеленський провів Ставку: Сирський розповів про ситуацію на найгарячіших напрямках

Президент зустрівся із вищим військовим керівництвом країни, а також урядом. Говорили про перебіг подій на фронті, а також будівництво оборонних рубежів.

Глава держави провів чергову важливу Ставку.

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Там, де пекло

Президент Зеленський спершу заслухав доповідь Головкома про ситуацію на фронті. Йдеться передусім про напрямки, де відбуваються активні бойові дії.

Крім того, українського лідера проінформували щодо постачання зброї, зокрема боєприпасів. Також на Ставці обговорили контракти щодо закупівлі та виробництва техніки, озброєння, снарядів.

Захист і оборона

: У Байдена стривожені через зволікання Конгресу з ухваленням допомоги Україні. Представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що рішення про виділення коштів на військові постачання Києву має бути ухвалене терміново. Він пояснив, що на Донеччині у Сил оборони закінчуються снаряди. І лише через це вони змушені відступати на другу та третю лінії оборони. Тим часом росіяни й далі наступають на захід.

Цікавився глава держави кроками, які були зроблені для захисту критичної інфраструктури: об'єктів енергетики, водо- та газозабезпечення. Із цих питань президент заслухав доповіді глави уряду Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова та "Укренерго" Володимира Кудрицького.

На порядку денному перебувало й будівництво оборонних рубежів. Про це розповіли прем'єр-міністр та голова спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдан Бондар.

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