Зеленський засумнівався в міжнародній системі безпеки через окупацію Криму

23 серпня 2021 , 12:43
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський на саміті "Кримської платформи" заявив, що дії Росії ставлять загрозу міжнародній безпеці. Держава-агресорка давала міжнародні гарантії безпеки України, однак не виконала їх.

Перший саміт "Кримської платформі" почався об 11 годині 23 серпня. "Кримську платформу" своїм виступом відкрив Володимир Зеленський.

Наживо У Києві стартував саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція

"Ніхто не може впевненим, що не стане наступним"

Площа Криму – 27 тисяч квадратних кілометрів. Як відзначив Зеленський це більше, ніж деякі країни Європи і світу. Територію захопила одна із держав-гарантів безпеки у світі. Адже Росія – учасниця Радбезу ООН і підписувала Будапештський меморандум. 

Втім, її слова розходяться із ділами, а тому жодна інша держава у Європі не може впевненою у її діях.

Окупація Криму ставить під сумнів ефективність усієї міжнародної системи безпеки. Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації території,
– заявив він.

Саміт "Кримська платформа": дивіться наживо

За його словами, від початку анексії Москва втричі збільшила свою військову присутність на півострові. До того ж Крим перетворився на територію, де грубо і системно порушуються права та свободи людини.

Росія жорстоко розправляється із незгодними, застосовуючи репресії. Зеленський нагадав – у Криму наразі є понад 100 політичних в'язнів.

Саміт Кримської платформи: головне

  • Кримська платформа – це міжнародний формат консультацій і координації міжнародних партнерів для протидії загрозам окупації Росії Криму і повернення півострова під контроль України.
  • У Києві розпочав роботу установчий саміт Кримської платформи, участь в якому підтвердили 46 країн і міжнародних організацій.
  • Для участі в саміті до Києва прибули 14 глав держав, урядів та ЄС. Низка країн також представлена на рівні послів.
Автор: Вероніка Климська