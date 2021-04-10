Зеленський затвердив склад ради, яка опікуватиметься правами українських захисників

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Президент Володимир Зеленський 9 квітня підписав указ щодо Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У ньому він затвердив склад структури.

Джерело:

Офіс Президента

Чим займатиметься відомство

Консультативна рада буде моніторити додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів АТО, військовослужбовців, які захищають національну безпеку і забезпечують оборону на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників.

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Крім того, рада вноситиме пропозиції щодо захисту порушених прав згаданих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії.

Консультативна рада працюватиме над удосконаленням законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод осіб, які захищали Україну,
– мовиться у повідомленні.

Склад ради

  • Голова структури – заступниця керівника Офісу Президента Альона Вербицька;
  • заступник голови нардепутат – Ігор Герасименко;
  • заступник голови – нардеп Єгор Чернєв;
  • секретар ради – радник керівника ОП Андрій Ляхович.
Зверніть увагу! Консультативну раду для захисту прав українських захисників створили 12 березня. Відповідний указ підписав президент Зеленський. Орган повинен займатися проблемами ветеранів, які пов'язані із законом. Мовиться про розгляд кримінальних проваджень і судових рішень. Адже багато добровольців опинилися у в'язниці за військові злочини за законами мирного часу.