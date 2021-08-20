Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

Володимир Зеленський підписав важливий документ. Глава держави затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Відповідний указ про рішення РНБО глава держави підписав 20 серпня. Саме цей документ стане підґрунтям для державних програм розвитку ОПК та імпортозаміщення.

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У Зелеського наголосили, що Стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики. Згідно з документом, її метою є створення конкурентоспроможного оборонно-промислового комплексу, здатного, зокрема, задовольнити потреби ЗСУ та інших військових формувань в озброєнні та військовій техніці. Водночас Стратегія описує й цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їхнього досягнення – з урахуванням актуальних загроз і викликів.

Серед пріоритетів розвитку ОПК:

технічне переоснащення науково-виробничої бази;

впровадження новітніх технологій;

створення ракетно-космічної техніки, високоточних засобів ураження, засобів РЕБ;

створення систем ППО, а також військового суднобудування та вертольотобудування.

В Офісі Президента підкреслили, що інноваційну діяльність в оборонно-промисловому комплексі потрібно спрямовати на оновлення виробничої бази. При цьому, важливим є врахування, зокрема, новітніх досягнень науково-технічного прогресу.

Стратегія реалізується у 3 етапи