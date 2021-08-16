Зеленський затвердив відзнаку "Національна легенда України": кому її вручатимуть

В Україні запровадили нову відзнаку – "Національна легенда України". Її вручатимуть українцям, іноземцям та навіть особам без громадянства.

Затвердив відзнаку президент Володимир Зеленський. Він також схвалив її малюнок та малюнок бланка.

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За які заслуги вручатимуть відзнаку

За особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті та служінні українському народові;

за вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я;

за активну благодійну та громадську діяльність.

Відзнаку виготовляють із золота. Вона має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення герба.

Нагородження відзнакою "Національна легенда України" здійснюється указом президента щорічно з нагоди Дня Незалежності.

Носити нагороду слід на грудях зліва. Якщо у нагородженого є й інші державні відзнаки, то "Національну легенду України" слід розмістити знизу знаків нагород на колодках та після зірок орденів.



Бланк до нагороди "Національна легенда України" / Фото Офісу Президента



Медаль "Національна легенда України" / Фото Офісу Президента