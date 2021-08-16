Зеленський затвердив відзнаку "Національна легенда України": кому її вручатимуть
16 серпня 2021 , 22:10Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
В Україні запровадили нову відзнаку – "Національна легенда України". Її вручатимуть українцям, іноземцям та навіть особам без громадянства.
Затвердив відзнаку президент Володимир Зеленський. Він також схвалив її малюнок та малюнок бланка.
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За які заслуги вручатимуть відзнаку
- За особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті та служінні українському народові;
- за вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я;
- за активну благодійну та громадську діяльність.
Відзнаку виготовляють із золота. Вона має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення герба.
Нагородження відзнакою "Національна легенда України" здійснюється указом президента щорічно з нагоди Дня Незалежності.Зверніть увагу! Носити нагороду слід на грудях зліва. Якщо у нагородженого є й інші державні відзнаки, то "Національну легенду України" слід розмістити знизу знаків нагород на колодках та після зірок орденів.
Бланк до нагороди "Національна легенда України" / Фото Офісу Президента
Медаль "Національна легенда України" / Фото Офісу Президента