Збити вдалося лише 4: Росія атакувала Україну 36 балістичними ракетами, – Зеленський

В ніч проти 7 листопада осійські війська випустили по Україні 36 балістичних ракет. Сили оборони зуміли збити лише 4 цілі.

Причиною став критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Про це повідомив президент України.

Що відомо про дефіцит перехоплювачів?

Під час нічного обстрілу російська армія випустила по українських містах 36 ракет. Фахівці вже проводять експертизи на місцях влучань. Попередні висновки вказують на застосування ворогом балістики північнокорейського виробництва KN-23 по одному з ключових об'єктів енергетики.

За словами глави держави, Україна на всіх рівнях шукає способи прискорити постачання перехоплювачів, надіславши відповідні запити американській стороні. Допомога потрібна терміново не лише через наближення зими, але й перед запланованою спробою активізувати переговорні процеси.

Зеленський наголосив, що агресор розглядає дипломатію виключно як підвид тиску на українську позицію та на партнерів. Використання ракет із Північної Кореї глава держави назвав черговим доказом необхідності відчутного посилення санкційних режимів проти всіх, хто допомагає Кремлю знищувати життя.

Росія сприймає дипломатію специфічно – як підвид агресії. І посиленням ударів проти України, проти нашої інфраструктури саме в цей час Росія намагається додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію і позицію партнерів. Сподіваємось, що Сполучені Штати, як і інші наші партнери, діятимуть принципово,

– зазначив Зеленський.

Що відомо про відновлювальні роботи?

Під час селектора окрему увагу приділили ситуації в Києві. Очільнику МВС України Івану Вигівському разом із міською адміністрацією та профільними структурами доручили підготувати резервні схеми транспортного сполучення та залучити додатковий рухомий склад, оскільки, за словами президента, наразі на рівні столиці таких дієвих планів фактично немає.

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький доповів про перебіг відновлювальних робіт на енергетичних об'єктах і залучені ремонтні бригади. Військові відзвітували про роботу засобів радіоелектронної боротьби, окресливши плани щодо їх масштабування, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга представив доповідь щодо міжнародного напрямку. Україна готується до участі в зустрічах у форматі Групи семи, де очікуються нові внески європейських країн у програму PURL, додаткові пакети підтримки енергетики та матеріали для відновлення логістики.

Нагадаємо, Україна стикається з критичною нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони. За словами українського лідера, в середньому Київ отримував лише близько 12 ракет до Patriot на місяць, тоді як реальна потреба для відбиття масованих атак є значно вищою.