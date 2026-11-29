Президент Володимир Зеленський 29 листопада заявив про готовність України до припинення вогню безпосередньо на лінії зіткнення. Він назвав такий крок дуже великим компромісом заради переходу до дипломатичного процесу.

Глава держави підкреслив це в інтерв'ю Al Jazeera. Він зазначив, що розраховує на пошук справедливого варіанту завершення війни разом із президентом США Дональдом Трампом. За словами українського лідера, весь тягар миру не повинен лягати виключно на плечі нашої країни.

Позиція України щодо зупинки бойових дій

Ми готові до таких кроків – залишатися і зупинитися там, де ми стоїмо. Ми говоримо про припинення вогню на лінії зіткнення. Чи є це компромісом? Звісно, дуже великим компромісом. Ми розуміємо, що він (Володимир Путін) не хоче йти з нашої землі. Саме тому ми говоримо: добре, зупинімося тут і перейдімо до дипломатії,

– зазначив Зеленський.

Окремо Президент України звернув увагу на роль Вашингтона у мирному врегулюванні та наголосив на повноваженнях американського лідера відповідно до основного закону США.

"Президент Трамп і надалі залишається президентом. Він досі має цілком достатньо повноважень і Конституцію Сполучених Штатів. Тому я сподіваюся, що він продовжить шукати спосіб, як завершити цю війну, але не лише через ситуацію, коли за це має платити Україна, бо це неправильно",

– наголосив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія буде змушена піти на припинення вогню лише у разі збереження стійкості української оборони та колосальних втрат живої сили окупантів.