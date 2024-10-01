Україна може щороку виробляти 4 мільйони дронів, – Зеленський

Україна здатна виробляти 4 мільйони дронів кожен рік. Наразі вже законтрактовано 1,5 мільйона безпілотників.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників другого Міжнародного форуму оборонних індустрій.

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Яка ситуація в України з виробництвом дронів

Український лідер зазначив, що загальна кількість дронів, яку зараз в Україні здатні виробляти щороку, – 4 мільйони. Окрім цього, за словами Зеленського, вже більш ніж 1,5 мільйона дронів законтрактовано.

Президент також наголосив, що українські військові вже застосовують новий клас вітчизняної зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Окрім того, наші захисники з ЗСУ використовують і інші далекобійні літальні апарати та морські дрони.

Глава держави підтвердив, що нова українська балістична ракета успішно завершила льотні випробування. Водночас Україна продовжує поповнювати свій військовий арсенал ракетним комплексом "Нептун" і наразі виробляє щонайменше 15 самохідних артилерійських установок "Богдана" щомісяця.

До слова, під час засідання уряду 1 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна до кінця 2024 року виробить 1,5 мільйона дронів. Ба більше, Кабмін також сертифікуватиме школи операторів дронів.