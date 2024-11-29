Зеленський заявив, що членство в НАТО може зупинити гарячу фазу війни, – Sky News

Кореспондент Sky News Стюарт Рамзі поговорив із Володимиром Зеленським. В інтерв'ю президент висловився щодо вступу України до НАТО.

24 Канал розкаже деталі з посиланням на Sky News. У розмові з Макроном 29 листопада Зеленський підкреслив важливість запрошення України до НАТО.

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Що сказав Зеленський в інтерв'ю Sky News

Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, ми повинні взяти під парасольку НАТО ту територію України, яку ми контролюємо. Ми повинні зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом,

– цитують його журналісти.

За словами президента, необхідно припинити вогонь, щоб гарантувати, що Путін не повернеться, аби захопити ще більше української території. Якщо ж НАТО відмовиться накрити парасолькою підконтрольні Києву території, Путін точно повернеться.

Зеленський пояснив, що визнавати окуповані території російськими неможливо

Президент наголосив, що ніхто не пропонував Києву бути в НАТО тією чи іншою частиною України. Запрошення має отримати Україна в міжнародно визнаних кордонах.

Ви не можете давати запрошення тільки частині. Чому? Тому що тоді ви визнаєте, що це тільки частина України і є Україна, а те є Росією. Тому я і сказав: юридично ми не маємо права визнавати окуповані території територіями Росії. І тут не можна помилятися в цьому,

– сказав президент.

Він підкреслив, що Київ не буде визнавати окуповані території російськими, адже це суперечить Конституції України.

Цікаво! Цього ж дня з'явилася новина про лист Андрія Сибіги до його європейських колег. Reuters ознайомилося з листом, в якому міністр закордонних справ просить про те, щоб Київ запросили до НАТО уже наступного тижня.