Зеленський заявив, що членство в НАТО може зупинити гарячу фазу війни, – Sky News
Кореспондент Sky News Стюарт Рамзі поговорив із Володимиром Зеленським. В інтерв'ю президент висловився щодо вступу України до НАТО.
24 Канал розкаже деталі з посиланням на Sky News. У розмові з Макроном 29 листопада Зеленський підкреслив важливість запрошення України до НАТО.
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Що сказав Зеленський в інтерв'ю Sky News
Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, ми повинні взяти під парасольку НАТО ту територію України, яку ми контролюємо. Ми повинні зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом,
– цитують його журналісти.
За словами президента, необхідно припинити вогонь, щоб гарантувати, що Путін не повернеться, аби захопити ще більше української території. Якщо ж НАТО відмовиться накрити парасолькою підконтрольні Києву території, Путін точно повернеться.
Зеленський пояснив, що визнавати окуповані території російськими неможливо
Президент наголосив, що ніхто не пропонував Києву бути в НАТО тією чи іншою частиною України. Запрошення має отримати Україна в міжнародно визнаних кордонах.
Ви не можете давати запрошення тільки частині. Чому? Тому що тоді ви визнаєте, що це тільки частина України і є Україна, а те є Росією. Тому я і сказав: юридично ми не маємо права визнавати окуповані території територіями Росії. І тут не можна помилятися в цьому,
– сказав президент.
Він підкреслив, що Київ не буде визнавати окуповані території російськими, адже це суперечить Конституції України.
Цікаво! Цього ж дня з'явилася новина про лист Андрія Сибіги до його європейських колег. Reuters ознайомилося з листом, в якому міністр закордонних справ просить про те, щоб Київ запросили до НАТО уже наступного тижня.