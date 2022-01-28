Володимир Зеленський заявив, що хотів би мати переговорний майданчик "США – Росія – Україна". Український лідер вважає: Штатам варто долучитися до переговорів щодо Донбасу.

Зеленський зауважив, що як президент він має стукати в усі двері. Зокрема, пропонувати різні формати та домовленості щодо майданчиків для початку обговорення врегулювання ситуації.

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