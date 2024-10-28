"Має величезний вплив": Зеленський вважає, що Індія може допомогти завершити війну

Індія – велика країна з погляду економіки та політичного впливу. Саме вона може допомогти закінчити війну, яку розв'язала Росія.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Times of India. Президент України наголосив, що саме блокування дешевих енергоресурсів Росії призведе до зниження спроможностей Кремля вести війну, передає 24 Канал.

Цікаво Відкриті до розширення географії партнерств: Україна й Індія можуть почати оборонну співпрацю

Прем'єр Моді може вплинути на закінчення війни

Зеленський в інтерв'ю заявив, що Індія – велика країна з сильними можливостями. Зокрема, президент України вважає, що прем'єр Нарендра Моді може впливати на завершення війни.

Моді є прем'єр-міністром справді величезної країни з погляду населення, економіки, впливу. Така країна не може просто сказати, що ми зацікавлені в закінченні війни – ми всі в цьому зацікавлені. Прем'єр-міністр Моді може впливати на завершення війни з Україною. Це його величезна цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії,

– наголосив Зеленський.

Так, президент акцентував, що блокування російської економіки, блокування дешевих енергоресурсів, блокування оборонно-промислового комплексу Росії призведе до зниження спроможності Кремля вести війну.

Крім того, Зеленський припустив можливість проведення переговорів між Україною та Росією в Індії. За його словами, прем'єр Моді здатний це зробити.

"Безсумнівно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр Моді дійсно може це зробити. Але я думаю, що нам потрібно підготуватися і тільки відповідно до нашого формату, оскільки війна йде на нашій землі. У нас є платформа – Саміт миру", – додав президент України.

В інтерв'ю Зеленський також звернувся до прем'єра Індії з проханням. Так, він закликав допомогти повернути українських дітей, яких вивезла Росія.

Довідка. На сьогодні офіційно підтверджено незаконне вивезення на територію Росію майже 20 тисячі неповнолітніх. Втім, ця кількість може бути набагато більшою, адже не всі випадки депортації нині вдається підтвердити.

Ви можете змусити Путіна повернути українських дітей… Прем'єр-міністр Моді може використати свій вплив і сказати Путіну: "Просто дайте мені 1000 українських дітей, які будуть повернуті в Україну". Нехай прем'єр-міністр Моді поверне хоча б 1000 українських дітей,

– закликав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський також заявляв, що Росія може втратити багатомільярдні прибутки, якщо припинить імпорт російської нафти. Оскільки Індія є однією з тих країн, яка купує дешевий енергоресурс, то її відмова поставить Кремль перед серйозними викликами.