Зеленський заявив, що Лукашенко просив у нього вибачення за агресію Росії: що відповів президент

Через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Зеленський розмовляв з білоруським диктатором. Український лідер розповів, що Лукашенко вибачався.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману.

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Лукашенко просив у Зеленського вибачення за агресію Росії

Президент в інтервʼю розповів, що через кілька днів після початку повномасштабної війни він говорив з Лукашенко по телефону.

І він (Лукашенко – 24 Канал) вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території (Білорусі – 24 Канал) пускали ракети і пускав Путін. Це його слова,

– розповів Зеленський.

Лідер України заявив, що Лукашенко вибачався. "Ти повір, Володю, це не я, говорив він мені. Він казав, що не контролює ракети, що це Путін", – згадав розмову Зеленський.

За його словами, Лукашенко стверджував, що намагався відмовити російського диктатора Путіна від нападу на Україну.

Натомість Зеленський відповів Лукашенку, що він "такий самий убивця". Водночас самопроголошений президент Білорусі переконував, що "не можна воювати з росіянами".

На це лідер України відповів, що "ми ніколи не воювали.. війна, ракети прилетіли, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив?".

Тоді Лукашенко запропонував Україні у відповідь вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу у Білорусі.

Інтервʼю Зеленського: про що говорив президент