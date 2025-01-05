Зеленський заявив, що Лукашенко просив у нього вибачення за агресію Росії: що відповів президент
Через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Зеленський розмовляв з білоруським диктатором. Український лідер розповів, що Лукашенко вибачався.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману.
Дивіться також Били по руках всіх, – Зеленський відкинув побоювання команди Трампа про корупцію в Україні
Лукашенко просив у Зеленського вибачення за агресію Росії
Президент в інтервʼю розповів, що через кілька днів після початку повномасштабної війни він говорив з Лукашенко по телефону.
І він (Лукашенко – 24 Канал) вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території (Білорусі – 24 Канал) пускали ракети і пускав Путін. Це його слова,
– розповів Зеленський.
Лідер України заявив, що Лукашенко вибачався. "Ти повір, Володю, це не я, говорив він мені. Він казав, що не контролює ракети, що це Путін", – згадав розмову Зеленський.
За його словами, Лукашенко стверджував, що намагався відмовити російського диктатора Путіна від нападу на Україну.
Натомість Зеленський відповів Лукашенку, що він "такий самий убивця". Водночас самопроголошений президент Білорусі переконував, що "не можна воювати з росіянами".
На це лідер України відповів, що "ми ніколи не воювали.. війна, ракети прилетіли, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив?".
Тоді Лукашенко запропонував Україні у відповідь вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу у Білорусі.
Інтервʼю Зеленського: про що говорив президент
- Ввечері 5 січня Офіс Президента оприлюднив відео з інтервʼю Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману.
- Однією з тем, яка обговорювалася, була корупція. Так, на Заході є думка, що в Україні дуже гостро стоїть питання корупції. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Україна переважно отримувала не гроші, а зброю. Він зауважив, що тих, хто все ж заробляв на війні – їх знаходили та "били по руках".
- Також під час розмови президент Зеленський заявив, що США та союзники не зробили достатньо, аби запобігти війні в Україні. Він пригадав, що США та інші країни прогнозували російське вторгнення в Україну у 2022 році. У відповідь президент просив партнерів, що коли вони упевнені у неминучості війни, зробити дві речі: посилити Україну зброєю або найкраще посилити передумовами, що б не було ніякої війни.
- Також президент під час інтервʼю чітко назвав умови припинення вогню.