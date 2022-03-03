Зеленський заявив, що не відчуває, що ізраїльське керівництво "загорнуте в український прапор"
Президент Володимир Зеленський висловився про підтримку Ізраїлю під час військового вторгнення Росії. Президент вирішив бути відвертим і сказав, що не відчуває потрібної підтримки.
Зеленського розчулило фото біля Стіни Плачу
Зеленський зазначив, що в України та Ізраїлю непогані відносини, повідомляє 24 канал. Однак все, за його словами, перевіряється складними моментами у житті, як теперішня війна.
Варте уваги Хочу, щоб матері забрали хлопців, така смерть – це не по-людськи, – Зеленський про окупантів
Президент розповів, що говорив з ізраїльським керівництвом і запевнив, що в України гарні дипломатичні відносини.
Але я не відчуваю, що він загорнутий у наш прапор,
– сказав глава держави.
Відповідаючи на запитання про те, яку допомогу Україна чекає від Ізраїлю, Зеленський розказав про фото, яке його розчулило. Президент побачив світлину, де біля Стіни Плачу у синьо-жовтих кольорах моляться за Україну.
"Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію. Біля Стіни Плачу стоять євреї, хасиди – напевно різні люди. І вони всі загорнуті в жовто-блакитний прапор. Я був вражений і просто велика шана тим людям, які це зробили", – зазначив Зеленський.
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