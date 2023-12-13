Він не має причини блокувати початок переговорів про вступ України в ЄС, – Зеленський про Орбана

13 грудня Володимир Зеленський прибув до Осло для участі у саміті Україна – Північна Європа. Глава держави прокоментував позицію Угорщини, яка планує блокувати відкриття переговорів про вступ України в ЄС.

Під час спільної пресконференції з лідерами країн Північної Європи журналісти спитали Зеленського, про що він говорив із угорським прем'єром після інавгурації президента Аргентини.

Дивіться також Неможливо перемогти без допомоги, але й програти теж не можна, – Зеленський у Норвегії

"Хай назве хоча б одну причину"

Глава держави зазначив, що його короткий діалог із прем'єром Угорщини після церемонії інавгурації Хав'єра Мілея не можна назвати особливою зустріччю чи навмисно спланованою. Зеленський наголосив, що, на його думку, між Угорщиною та Україною потрібно організувати конструктивну зустріч. Президент наголосив, що обом країнам важливо розмовляти, розв'язувати проблеми, адже вони мають спільні кордони.

Однак, додав президент, він не бачить глобальної проблеми між державами, і саме тому їм потрібно зустрітися.

Я був правий, коли прямо сказав, що він (Орбан – 24 Канал) не має жодної причини блокувати українське членство в ЄС. І я попросив його назвати хоча б одну причину. Ні три, ні п’ять, ні десять. Хоча б одну. Я чекаю відповіді,

– наголосив Зеленський.

Орбан готується блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

14 – 15 грудня відбудеться саміт Євросоюзу, на якому країни-члени мають ухвалити, або не ухвалити рішення про відкриття перемовин із Україною щодо вступу до ЄС.

Водночас прем'єр Угорщини планує блокувати це рішення. Ба більше, раніше він навіть написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю із проханням зняти з порядку денного саміту ЄС питання України.

Крім того, Орбан також виступає проти виділення Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

За словами високопосадовця у ЄС, наразі посли держав-членів ЄС досі не виробили спільної позиції щодо рішення про відкриття перемовин із Україною.

Відомо, що на історичному саміті будуть обговорювати також такі теми, як подальша фінансова підтримка України розміром в 50 мільярдів євро на чотири роки, п'ять мільярдів для військових потреб у рамках European Peace Facility, 12-й пакет санкцій і подальша доля заморожених російських активів.