Зеленський заявив, що після візиту в Ер-Ріяд його команда залишиться для переговорів з США

Володимир Зеленський заявив, що в понеділок, 10 березня, він планує летіти у Саудівську Аравію. Після цього його команда залишиться в Ер-Ріяді для переговорів з американською стороною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України в телеграм-каналі.

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Що сказав Зеленський про переговори України та США в Ер-Ріяді

Володимир Зеленський зазначив, що наступного тижня, в понеділок, запланований його візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі,

– сказав глава держави.

Президент також наголосив, що він і його команда говорили президенту США Дональду Трампу, що Україна працює та працюватиме винятково конструктивно заради швидкого та надійного миру.

До слова, раніше про переговори України та США, які можуть відбутися в Саудівській Аравії 11 березня, повідомляла кореспондентка Fox News Джекі Генріх.

З американської сторони там, імовірно, будуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф та радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, а з української – глава ОП Андрій Єрмак.

Цікаво, що Володимир Зеленський також повідомляв, що команди України та Сполучених Штатів Америки відновили роботу між собою. Він підкреслював, що сподівається на змістовну зустріч українських представників з американськими наступного тижня.